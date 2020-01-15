بعد غياب 23 عاما.. أحدث ظهور لنجمة التسعينات المعتزلة حنان

بعد غياب امتد لـ 23 عاما واعتزال الفن، ظهرت من جديد الفنانة حنان، أمس برفقة شيماء فوزي طليقة الفنان عمرو سعد.

ونشرت "شيماء" صورة جمعتها بـ"حنان" عبر حسابها على Instagram، وعلقت: "بحبها المطربة الجميلة حنان (الشمس الجريئة) فكرينها! صباح الشمس الجريئة".

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تعد المطربة حنان واحدة من أبرز نجوم جيل التسعينات، حيث ولدت في عام 1964، والتحقت بمعهد الموسيقى العربية وتخرجت فيه عام 1987 والتحقت بفرقة "أم كلثوم"، إلى أن اكتشفها الفنان عمار الشريعي وألحقها بفرقته الموسيقية، التي تطورت فيما بعد، فيما عرف في الوسط الفني بفريق "الأصدقاء" الذي كان يتكون من "منى عبد الغني وحنان وعلاء عبد الخالق".

وكان الظهور الأول لـ "حنان" عام 2015، بعد خلعها الحجاب الذي ارتدته لمدة 16 عاما، وذلك من خلال برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وأكدت "حنان" خلال اللقاء أنها لن تعود للغناء مرة أخرى "رغم عشقي للغناء، ولكن لا أستطيع العودة في قرار اتخذته".