منهم محمد فؤاد.. 3 رجال في حياة صابرين

حلت الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، وتحدثت خلال الحلقة عن تفاصيل حياتها الشخصية والعملية، في أول ظهور إعلامي لها بعد خلعها الحجاب، وتعرضها لكثير من الانتقادات، موضحة الأزمات التي واجهتها، ما جعلها تتصدر محركات البحث "جوجل".

ووجهت صابرين خلال الحلقة الشكر إلى كل مَن دعمها وساندها بعد خلعها الحجاب، مضيفةً: "أنا واحدة من عائلة الفن، ووقت الأزمات ظهر دعم زملائي، وهذا شيء جيد".

ويستعرض "هُن" بعض الرجال في حياة صابرين، كالتالي:

خطبتها من محمد فؤاد

في منتصف عام 1990، كان محمد فؤاد، أطلق ألبومه الغنائي الشهيرة "إسالي" ومعه طرح كليب الأغنية الذي شاركت في بطولته الفنانة صابرين، ومن بعدها بعدة أشهر وبالتحديد في أكتوبر من نفس العام، أعلن "فؤاد" خطوبته لها، وامتلأت الجرائد والمجلات في ذلك الوقت بصورهما.

ولكن العلاقة لم تستمر، ولم تصل إلى الزواج، حيث انفصل الثنائي ورفضا الحديث عن تفاصيل الانفصال، إلا أن صابرين بعد ذلك بعدة سنوات كشفت بشكل مقتضب عن الانفصال قائلة: "أسمعوا شكل الأغنيات اللي غناها فؤاد في حقي بعد الانفصال وإنتوا هتعرفوا السبب إيه".

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ومن أشهر الأغنيات التي طرحها "فؤاد"، عقب الانفصال مباشرة كانت "هودعك"، التي اشتراها خصيصا من الشاعر مصطفى كامل، بعد أن كان قد باعها لمطرب شاب في ذلك الوقت لكي تكون رسالة "فؤاد" عن فسخ الخطوبة.

رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف

تزوجت صابرين للمرة الأولى، من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، وأنجبت منه ابنها نور، ولكن بعد قرار الاعتزال، انفصلا بسبب ارتدائها الحجاب.

زواجها من طارق صادق جلال

وعقب انفصالها بفترة، عن رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، تزوجت صابرين، من طارق صادق جلال، وأنجبا 3 أبناء هم "يوسف وعلي وعمر".

وعلقت على قبولها الزواج من زوجها الحالي، كـ"زوجة ثانية" قائلة: "لو كانت الأولى مصرية مكنتش هوافق خالص".

وأضافت "صابرين" خلال لقائها مع سمر يسري في برنامجها "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنها تزوجت زوجها وهو متزوج من زوجة سنغافورية أمريكية وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت، أن زوجها لم يقدم على زواجها إلا بعد إخطار زوجته الأولى، واصفة إياها بأنها "حد كان محترم إلى أبعد الحدود وعلمتني الأدب، ولما كانت عايشة هنا كانت بتذاكر لابني "نور"، مع ابنها، ولما كانوا بييجوا عندي كنت بعملهم أكل هما الاتنين".

وشددت "صابرين" على أنها لن تقبل أن تصبح زوجة ثانية لرجل متزوج من مصرية، قائلة إن زوجها انفصل عن زوجته الأولى، ومازالت على علاقة طيبة بها وتتواصل معها في المناسبات المختلفة.