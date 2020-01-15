وفاة المذيعة الأردنية الشهيرة هيا المجالي في حادث مؤسف.. هذا ما قالته عُلا الفارس بحقها

صدم الوسط الاعلامي الأردني، بوفاة المذيعة هيا المجالي، في حادث سير مروع، أمس الثلاثاء، فيما نعاها عدد من كبار الإعلاميين والصحفيين والمذيعين، حيث قدمت الكثير من حياتها في سبيل إيصال الصورة وإظهار الحقيقة وتغطية أبرز أحداث العالم.

بدوره نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الإعلامية هيا المجالي التي انتقلت الى رحمة الله تعالى، ذاكراً مواقف وإنجازات المجالي في المجال الإعلامي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الأردن، كما أشار إلى حرصها على مصداقية ودقه العمل وتفانيها لخدمة المجتمع ونقلها للأخبار بأسلوب شفاف نزيه، في إطار عملها كمندوب إخباري ومحرر صحفي.

كما نعى رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون هيا المجالى ، ذاكراً مسيرتها المهنية والإعلامية وتفانيها في خدمة الوطن إثر وفاتها بعد صراع مع المرض، سائلاً الله أن يتخمدها بالرحمة والمغفرة، كما قدم مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون محمد بلقر وزملاء هيا المجالي التعزية بوفاتها ، سائلين الله أن يلهم عائلتها الصبر والسلوان.

كما نعى عدد كبير من النشطاء عبر موقع تويتر هيا المجالي إثر وفاته في حادث سير أمس الثلاثاء، تحت وسم (هيا_المجالي)، مقدمين التعازي الحارة لأسرة الإعلامية المجالي، وسائلين اله لها بالمغفرة والرحمة.

ومن جانبه نعت الاعلامية الاردنية البارزة علا الفارس مذيعة قناة الجزيرة القطرية، زميلتها المجالي معلقة في تغريدة رصدتها “وطن”، اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس… #هيا_المجالي