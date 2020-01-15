تقع بعض الأمهات في مشكلة اختيار الأطعمة المناسبة للطفل في عامه الأول، وقد تسبب قلة الخبرة في اختيار الأمهات أطعمة غير مناسبة للطفل، لا يستطيع جهازه الهضمي التعامل معها، ومن ضمن هذه الأطعمة كما ذكرها موقع "daily medical".
العسل
بكل أنواعه يحتوي على عناصر تعتبر سامة بالنسبة للجهاز الهضمي للرضيع خلال أول 12 شهراً.
حليب البقر
تتضمن مكونات حليب البقر إنزيمات وبروتينات ومعادن لا يستطيع الطفل هضمها.
البيض
يمكن أن يسبب البيض رد فعل تحسسي لدى الطفل إذا تناوله قبل أن يتم عامه الأول.
الفواكة الحمضية
كالبرتقال واليوسفي والجريب فروت غنية بحمض الستريك، والذي قد يسبب عسر هضم وارتجاع لحمض المعدة إذا تناول الطفل هذه الفواكه مبكراً.
المكسرات والفشار
ينبغي عدم تقديم أطعمة كاملة أو شديدة الصلابة بالنسبة للطفل، مثل المكسرات والفشار.
كانت هذه تفاصيل خبر منها العسل والبيض والفشار.. أطعمة لا تقدمها للطفل خلال عامه الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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