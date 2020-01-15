خطوات إرتداء البالطو الفضفاض لتتألقي على غرار المشاهير في أحدث صيحات الشتاء

البالطو الفضفاض واحد من صيحات موضة شتاء 2020 الرائجة بالمتاجر، ورغم مظهره الأنيق للغاية إلا أن ارتدائه مازال أمراً ليس سهلاً بالمرة. فمثلاً، اخبريني عن كل مرة وجدتي نجمتك المفضلة أو إحدى مدوني الموضة التي تقومين بمتابعتهن ترتدي ذلك البالطو أو المعطف الفضفاض "Oversized" وتمنيتي أن ترتديه مثلها؟! أعتقد أنه كثيراً، فأنا شخصياً كنت أتمنى ذلك دوماً.

ف لبالطو الفضفاض واحد من صيحات موضة شتاء 2020 الرائجة بالمتاجر، ورغم مظهره الأنيق للغاية إلا أن ارتدائه مازال أمراً ليس سهلاً بالمرة. فمثلاً، اخبريني عن كل مرة وجدتي نجمتك المفضلة أو إحدى مدوني الموضة التي تقومين بمتابعتهن ترتدي ذلك البالطو أو المعطف الفضفاض "Oversized" وتمنيتي أن ترتديه مثلها؟! أعتقد أنه كثيراً، فأنا شخصياً كنت أتمنى ذلك دوماً.

خطوات ارتداء البالطو الفضفاض كالمشاهير دون قلق

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١

البحث عن القياس المناسب

لا يعني أن البالطو سيكون فضفاضاً أن هذا لن يجعلك تلتفتي إلى قياسه. فبالفعل هو لن يكون محكماً عليك ولكن يجب أيضاً ألا يكون فضفاضاً بشكل مبالغ فيه. لذلك احرصي على ألا يتعدى خط الكتف الخاص بالبالطو كتفك سوى بـ 2 سم. مصدر الصورة: انستجرام@emilyshak

طول البالطو الفضفاض

٢

طول البالطو الفضفاض

هناك أطوال عديدة ومختلفة منها الذي يقف عند الكاحل أو الركبة أو في المنتصف. وهنا يجب أن تنتبهي للملابس التي ترتديها أسفله وتنسقي الطول بناء عليها، بالإضافة إلى طول قامتك أيضاً. فإن كنتِ ذات قامة قصير فابتعدي عن ذلك الذي يقف في المنتصف بل اذهبي لذلك الذي يمتد حتى الكاحل. مصدر الصورة: انستجرام @rita.tesla

اختيار لون المعطف الفضفاض

٣

اختيار لون المعطف الفضفاض

عند اختيار البالطو الفضفاض يجب أن تبتعدي عن تلك الألوان الساطعة. واذهبي لتلك الدافئة المريحة للعين. كالأسود، البيج

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٤

اختيار الملابس

عند ارتدائك للبالطو الفضفاض تجنبي ارتداء العديد من طبقات الملابس أسفل منه أو حتى ارتداء ملابس واسعة بشكل كبير. نظراً لكون هذا يجعلك تبدين بدينه وسيدمر شكل إطلالتك. لذلك احرصي على أن تكون الملابس التي ترتديها أسفل منه مناسبة لقياسك الفعلي. مصدر الصورة: انستجرام @aliceoliviac

الشكل

٥

الشكل

هناك أشكال عديدة من البالطو الفضفاض. ولكن ننصحك باختيار الأشكال ذات الشكل البسيط والهادئ. ليس فقط لكونها مريحة

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