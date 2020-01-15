خاضت الفنانة صابرين تجربة الطبخ خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc". وقالت صابرين لإسعاد يونس: "أنا عاملالك 4 أصناف حاجتين أنا جبتهملك عشان تتخني" واشتكت الفنانة إسعاد يونس من الطبيب المسئول عن الريجيم الخاص بها. وتابعت صابرين: "أنا أدوس على زرار أتخن وأدوس على زرار تاني أخس ولما ببقى مبسوطة بخس". Advertisements وطبخت صابرين كبدة وريش بالبرتقال وأرز بالبصل وقدمت لإسعاد يونس "صينية سلطة" بالمايونيز والبطاطس والبيض المسلوق والجزر والبصل. وأبدت الفنانة إسعاد يونس أعجابها بطبخ الفنانة صابرين وداعبتها قائلة: "أنا قولتها قبل كدة لوفاء عامر وعايزة أقولهالك..تتجوزيني يا صابرين". وقالت الفنانة صابرين إنها لا تأكل حينما تطبخ بيدها، بينما أثنت الفنانة إسعاد يونس على طبخها قائلة: "اللحمة بدعة والرز بالكبد والقوانص مالوش حل".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد طبيخها في صاحبة السعادة.. إسعاد يونس تتقدم بعرض إلى صابرين: تتجوزيني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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