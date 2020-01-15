الجينز بخيوط حياكة أمامية يتربع عرش الموضة النسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربع سروال الجينز المزدان بخيوط حياكة أمامية "Front Seam Jeans" على عرش الموضة النسائية في 2020، وفق ما ذكت مجلة "Elle" المعنية بالموضة والجمال، ليمنح المرأة إطلالة جذابة تعكس تفرد أسلوبها.

وأوضحت المجلة أن خيوط الحياكة الأمامية غالبا ما تمر في منتصف رجل السروال على امتداد الطول بأكمله، مشيرة إلى أنها لا تخطف الأنظار فحسب، بل تجعل السيقان تبدو أكثر نحافة ورشاقة أيضا.

ولتأكيد تأثير التنحيف يمكن تنسيق السروال مع حذاء ذي كعب عال، والذي يعمل على إطالة القوام وتنحيفه بصريا.