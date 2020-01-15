قبعة الصيادين تتربع على عرش موضة الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- تتربع قبعة الصيادين "Fisherman hat" على عرش الموضة النسائية هذا الشتاء، وفق ما ذكرت مجلة "إن ستايل" المعنية بالموضة والجمال. وتمنح القبعة لالمرأة إطلالة دافئة تخطف الأنظار بفضل طابعها الجريء، الذي يستلهم روح التسعينيات الجذابة، إذ تتخذ شكل الدلو؛ لذا تعرف أيضا باسم قبعة الدلو "Bucket hat"، مشيرة إلى أنها تأتي هذا الشتاء مصنوعة من الفرو الصناعي أو فرو الحمل أو صوف الأنجورا أو خامة التويد المتينة.

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