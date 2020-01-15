في ذكرى ميلاده.. حكاية زواج سمير غانم ودلال عبدالعزيز

كونا ثنائيًا رائعًا، تناغما خلال الأعمال السينمائية، بدأت شرارة الحب تدخل قلبها تجاهه، ولكن الزواج لم يكن ضمن اهتماماته، وحاول إقناعها بأنه يكبرها بنحو 23 عامًا، ولكنها زادت في إصرارها على الزواج منه، فبعد 4 سنوات من حبها له استطاعت أن توقعه في غرامها، هكذا كانت قصة حب الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.

وتحل اليوم 15 يناير، ذكرى ميلاد الفنان سمير غانم، الـ82، ويقدم "هن" قصة حبه وزاجه بالفنانة دلال عبدالعزيز، خلال السطور التالية.

"بصراحة هي اللى حبتني الأول، وأنا ما كانش في بالى إنى أتجوز"، هكذا وصف الفنان سمير غانم بداية قصة حبه وزواجه من دلال عبدالعزيز، خلال تواجده في برنامج "سهرانين"، رفقه دلال، في ضيافة الفنان أمير كرارة، مضيفا أن قصة حبهما كان يعلمها كثيرون في الوسط الفني، وتابعت دلال: "مشهورة القصة بتاعتنا وكل الممثلين الكبار راهنوني إني أتجوزه، وقالولي سيبك منه مبيتجوزش، الفنان محمود مرسى، عبدالمنعم مدبولي، محمود المليجي، المخرج يحيى العلمي نصحوني بالبعد عنه، والفنان جورج سيدهم قالي: اسأليني أنا".

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وأضافت أن سمير كان يعطيها الهدايا قبل الزواج، وأول مرة تسهر فى حياتها في مسرحية "أهلا يا دكتور" يوم افتتاحها عام 1980، وأن أول هدية لها من زوجها سمير قبل الزواج كانت "بالطو شيك"، وأول سيارة كانت "سيات 133".

فيما قال سمير غانم إن الفنان الراحل فريد شوقي قال له: "يبني أنت مش عاوز تتجوز ليه، رديت وقولتله يا ملك سبني فحالي، وشوقي يرد البنت حلوة زي القشطة.. فقولتله خلاص عشان خاطرك أنت هتجوزها".