أعراض مبكرة تنذر بنقص البروتين في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- عدّدت الجمعية الألمانية للتغذية أعراض نقص البروتين في الجسم، وهي الشعور المستمر بالجوع وتراجع الكتلة العضلية وتساقط الشعر وتورم الساقين والذراعين بشكل متكرر وكثرة الإصابة بالعدوى. ولمواجهة هذا النقص تنصح الجمعية بتناول البروتين بمعدل يتراوح بين 8ر0 و2 جرام لكل كيلوجرام من الوزن يوميا، موضحة أن المرأة، التي يبلغ وزنها 60 كجم، تحتاج إلى البروتين بمعدل يصل إلى 120 جراما يوميا. وتتمثل المصادر الغذائية للبروتين في اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات مثل العدس والحمص والبازلاء.

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