طريقة عمل قراقيش بالعجوة

تعتبر القراقيش ضيفًا خفيفًا ولذيذ الطعم على مائدة الإفطار، كونه صحي وشهي مع كوب الشاي الأول في اليوم، أو الشاي باللبن، وتتفنن ربات المنازل في طرق إعداده. وإليك طريقة عمل القراقيش بالعجوة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مكونات القراقيش بالعجوة كيلو دقيق عجوة 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية 1 و1/2 كوب سمن كوب ماء دافئ رشة ملح ملعقة كبيرة سكر شمر وسمسم محمص Advertisements ملعقة صغيرة بيكنج بودر طريقة عمل القراقيش بالعجوة - تخلط المكونات الجافة، من الدقيق مع الملح والسكر والخميرة الفورية والشمر والسمسم. - يخلط السمن بعد تذويبه مع الماء، ويضاف لخليط الدقيق. - يقلب الخليط لحين الحصول على عجين. - يفرد العجين بالنشابة ويرش عليه القليل من الدقيق. - يقطع العجين ويشكل ويرص في صينية على ورق زبد. - تدخل الفرن حتى تمام النضج.

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