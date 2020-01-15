طريقة عمل الكنافة بالكريمة

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"الكنافة بالكريمة" من الحلوى التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل بطريقة اقتصادية، لمذاقها المميز والمختلف، بدلا من شرائها من محلات الحلوى.
وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، عبر صفحتها الخاصة على الفيس بوك، طريقة تحضير الكنافة بالكريمة، بخطوات بسيطة.
مقادير الكنافة بالكريمة
كنافة.
زبدة سائلة.
كريم شانتيه.
سكر.
ماء.
ليمونة.
طريقة تحضير الكنافة بالكريمة
- تقطيع الكنافة جيدا.
- دعك الكنافة بالزبدة وتوضع فى صينية وتسوى ثم تخرج من الفرن.
- تسقى بالعسل وتقسم إلى قسمين وتجمل بالكريمة فى الوسط وفوق الكنافة.
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