14 فائدة لممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة البدنية جيدة للعقل والجسد والروح. تساعد الرياضات الجماعية في تعليم المراهقين المساءلة والتفاني والقيادة والمهارات الأخرى، كما تحافظ على صحة الأطفال والكبار، وللرياضة العديد من الفوائد الصحية يستعرضها التقرير التالي بحسب موقعي "هيلث كير"، و"إن سبورتس".

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

القلب عبارة عن عضلة، ويمكن أن يساعد التمرين المنتظم في تحسين الصحة العامة لنظام القلب والأوعية الدموية بأكمله.

يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسكري

انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسكري.

إدارة الوزن

لا يقتصر النشاط البدني على حرق السعرات الحرارية فحسب، بل يحسن عملية الأيض أيضًا على المدى الطويل.

انخفاض ضغط الدم

النشاط البدني يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ما يساعد على منع ارتفاع ضغط الدم.

تعزيز اللياقة الهوائية

يمكن أن تؤدي المشاركة في الأنشطة الهوائية مثل الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة إلى تحسين قدرة جسمك على نقل واستخدام الأكسجين في الرئتين والدم.

تحسين القوة العضلية والتحمل

تمارين المقاومة تتحدى نظام العضلات لديك ما ينتج عنه عضلات أكبر وأقوى.

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تحسين مرونة المفصل ونطاق الحركة

تحسين المرونة يقلل من خطر الإصابات.

تخفيف التوتر

التمرين عبارة عن تقوية مزاج عظيمة وأثبت أنه وسيلة فعالة لتخفيف التوتر.

يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان

الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي والقولون والرئة.

السيطرة على الكوليسترول

التمرينات تقلل مستويات LDL (الكوليسترول السيئ) وتزيد مستويات HDL (الكوليسترول الجيد).

منع هشاشة العظام

بناء عظام قوية كثيفة، ومنع حدوث هشاشة العظام.

تقوية جهاز المناعة

تمرين أكثر = تمرض أقل.

مفيد للصحة العقلية

التمرين مفيد لصحتك العقلية أيضًا، حيث يمكنه محاربة مشاعر القلق والاكتئاب، وزيادة تركيزك، وتحسين احترام الذات.

تزيد الثقة بالنفس

مشاهدة نتائج العمل الشاق من الرياضة يؤتي ثماره مع تحقيق الأهداف يطور الثقة بالنفس.