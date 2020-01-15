طريقة عمل رول اللحمة المفرومة بالخضار

اللحمة المفرومة بالخضار، وجبة غذائية صحية ولذيذة لا ينقصها سوى القليل من الكاربوهيدرات كي يتغذى أطفالك، وتضيفي لمائدتك مذاق مميز، تعرفي على طريقة تحضير رول اللحمة المفرومة بالخضار. المقادير بصلة مفرومة ناعما. 2 بيضة. 5 ملاعق كبيرة زيت ثمرة فلفل أخضر مفرومة. فص ثوم مهروس. 1/2 كوب بقسماط. ثمرة بطاطس مسلوقة ومهروسة. بازلاء (حسب الرغبة) جزر مقطّع (حسب الرغبة) كيلو لحم مفروم. ملح وفلفل اسود (حسب الرغبة) Advertisements طريقة التحضير يسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. يقلب البصل مع القليل من الزيت إلى أن يذبل ثمّ يترك جانباً. توضع باقي مكونات اللحم ما عدا البصل في قدر وتعجن جيدا. تدهن ورقة زبدة بقليل من الزيت. يفرد اللحم على ورق الزبدة على شكل مستطيل 30 ×40 سم. يوزّع البصل فوق اللحم وتترك مسافة 2 سم على الحافة من الناحية العريضة للمستطيل. يلف اللحم حتى يصبح على شكل رول. يلفّ اللحم بورق القصدير أو كيس ويوضع في صينية فرن. 9- أدخلي الصينية إلى الفرن لمدّة تتراوح بين 25 و30 دقيقة. يقدم اللحم مع الخضار.

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