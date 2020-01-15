صابرين تكشف حقيقة مقالب رامز جلال: عملت نفسي مش عارفه

كشفت الفنانة صابرين حقيقة معرفتها بمقلب الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز قلب الأسد" وذلك خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت صابرين إن ابنة خالتها مدربة الأسود فاتن الحلو أخبرتها بأنهم سيتصلوا بها من أجل مقلب الأسد وأنها عرفت ذلك ومثلت أنها فوجئت بالأسد وأصيبت بصدمة وبكت وسقطت على الأرض.

وتابعت: "بنت خالتي قالت لي خلي بالك هيبعتولك عشان رامز وأنا هعمل نفسي مش عارفة" مضيفة أنها لا تخاف من الأسود نظرًا لتربيتها في السيرك.