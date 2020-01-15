"عندي حلم".. فريق من الأطفال يقدم عرضا مسرحيا لمناقشة مشكلات المجتمع

يكثف فريق "عندى حلم" للفنون، بروفات العرض المسرحي "أنا عندي حلم"، من تأليف وإخراج إبراهيم الشيخ، وذلك استعدادا لتقديم العرض على عدد من مسارح الجمهورية بداية من يوم 26 يناير الجاري.

"أنا عندي حلم" هو العرض الأول من نوعه الذي يقوم ببطولته أطفال يناقشون مشكلات المجتمع، ويوجهون رسالة للأباء والأمهات والمسئولين.

المسرحية تناقش قضايا تخص الأطفال والمجتمع المصري، والمعوقات التي تقف ضد أحلامهم، ومنها قضايا الإدمان والطلاق والتنمر والإحباط والاكتئاب والتقليل من شأن الفتاة ومعاملة طفل دار الأيتام في المجتمع، ويهدي الأطفال العرض لوطنهم مصر في استعراض "أنا ابن مصر".

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وكان فريق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و16 سنة، قد خضع لورشة فنيه لمدة 3 أشهر، من تدريب المخرج إبراهيم الشيخ إلى أن أصبحوا جاهزين فنيا.