"دروس تقوية للمكفوفين".."إيمان": 600 متطوع يشاركون في هذا العمل الخيري

400 كفيف بمحافظة قنا، يستفيدون من خدمات «كتب خارجية وتسجيلات صوتية للمكفوفين»، التي تقدمها إيمان يوسف، مسئولة النشاط بإحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة، بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين، الذين يساعدون الطلاب الفاقدين للبصر، بتسجيل كتب في مراحل دراسية مختلفة بشكل مجاني.

تقول «يوسف»: «بنتواصل مع الطلاب في المعاهد والمدارس الخاصة بالمكفوفين، وبعض الطلاب المكفوفين بالجامعات الحكومية والأزهرية، بنحاول نقدم لهم المساعدة في السنوات الدراسية المختلفة من أول الحضانة لحد الجامعة».

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ترجمة الكتب الدراسية وتسجيلها صوتياً، هي المهمة الأولى التي يقوم بها الفريق، الذي يصل عدده إلى نحو 600 متطوع على مستوى المحافظة: «فيه متطوعين دائمين وغير دائمين بيساعدونا أونلاين من المحافظات المختلفة وبعض الدول خارج مصر زي فلسطين، بنكتب المواد الدراسية ببرنامج الورود، وبيتم طباعتها بطريقة برايل عن طريق ماكينة مخصّصة لعمل ده، مش كل المتطوعين بيتقنوا طريقة الكتابة بلغة برايل، وفيه بعض المواد بيتم تسجيلها صوتياً».

وتذكر «إيمان» أن الفريق يترجم الكتب الدراسية الحكومية والخارجية أيضاً: «بنترجم الكتب والملخصات، في المواد المختلفة، اللغة العربية واللغة الفرنسية والتاريخ وعلم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق وغيرها».

خدمات أخرى يقدمها الفريق، منها تقديم مجموعات تقوية دراسية للمكفوفين: «فيه صعوبة فى إيجاد دروس خصوصية مقدّمة ليهم، بنحاول نوفرها عن طريق طلاب متطوعين من كليات التربية والآداب، وبنعمل كمان جلسات لتحفيظ القرآن». ويقدم الفريق أيضاً مرافقين لبعض الطلاب المكفوفين الدارسين بكليات الأزهر خلال فترة الامتحانات.