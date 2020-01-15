بالفيديو.. هاري يقنع مدير "ديزني" بمهارات ميجان الصوتية

في الوقت الذي ينتظر الجميع انتقال الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل للعيش في كندا، تناقلت وسائل إعلامية مقطع فيديو للأمير وهو يحاول اقناع مدير "ديزني" بمهارات زوجته الصوتية.

ونشرت صحيفتي "ذي صن" و"ذي تلجراف" البريطانية، مقطع فيديو يظهر فيه هاري وهو يتحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة "ديزني"، بوب إيجر، ويقنعه بمهارات زوجته في الأداء الصوتي، وذلك قبل أشهر من توقيع الممثلة الأمريكية السابقة اتفاقا مع الشركة للقيام بالتعليق الصوتي على أحد أعمالها، مقابل تبرع الشركة لجمعية "فيلة بلا حدود"، وهي جمعية خيرية تحمي الحيوانات.

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وجرى التقاط الفيديو خلال حضور الزوجين العرض الأول لفيلم "الأسد الملك Lion King"، في يوليو الماضي، وقال هاري لإيجر: "هي مهتمة حقا بالتمثيل الصوتي، هل كنت تعلم ذلك؟"، ليرد عليه الأخير قائلا: "حقا؟ لم أكن أعلم ذلك، نود أن نجرب ذلك إذن".

من جهته أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن هناك مناقشات جارية في شأن تداعيات قرار الزوجان الانتقال إلى كندا، لكنه لم يؤكد أن دافعي الضرائب الكنديين سيدفعون "فاتورة" أمنهما البالغة 500 ألف جنيه إسترليني.

وقال ترودو، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، "أعتقد أن معظم الكنديين يدعمون وجود أفراد العائلة المالكة هنا، ولكن كيفية ذلك والتكاليف المترتبة عليه، لا تزال قيد النقاش".