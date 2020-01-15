صابرين عن خلع الحجاب: "ليكوا عندي فن بس.. محدش له دعوة بعلاقتي بربنا"

تحدثت الفنانة صابرين، عن دعم الكثيرين لها ووقوفهم بجانبها عقب الهجوم الشديد التي تعرضت له بعد خلعها للحجاب، حيث قالت "بشكر كل اللي دعمني طبعا، وكل واحد كان عنده إيمان بموهبتي، حسسوني إني واحدة منهم، الناس فعلا بتبان وقت الأزمة، لاقيت دعم من كل زميلاتي، حسيت إن الفن كله أسرة واحدة صحيح مش بنتقابل كتير بس بنظهر وقت الأزمة أسرة واحدة".

ووجهت صابرين، خلال حوارها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامية إسعاد يونس، رسالة لكل منتقديها بعد خلع الحجاب: "عاوز أقولكم إنكم عرفتوا صابرين من الفن مش من الحجاب، فليكوا عند صابرين فنها مش حجابها، محدش ليه دعوة بعلاقتي بربي، يعني مينعفش واحد يقولي علاقتك إيه بزوجك، إنت مالك، ما بالك بقى علاقتي بربي".

فيما سردت إسعاد يونس، موقفا للفنانة صابرين في إحدى الأعياد، حيث قالت: "في الأعياد بقى كنا إحنا والزملاء الفنانين بنروح نقعد في أوتيل كلنا كده، كل واحد ياخد أوضه إلا صابرين تاخد اتنين، ونلاقي الرز المعمر، وحلل المحشي طالعة الفندق جيباهم من بيتها، وكنا نقعد على سفرة فيها عادل إمام وفاروق الفيشاوي وفريد شوقي ومحمود حميدة ومصطفى متولي".