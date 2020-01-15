طريقة عمل بطاطس شيتوس

تعتبر بطاطس "شيتوس" من الاسناك التي يفضل الأطفال تناولها، إلا أن الأمهات يقلقن من احتوائها على مكونات غير صحية، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها في المنزل.

مقادير البطاطس الشيتوس

- ملعقة صغيرة ثوم بودرة

- ملعقة صغيرة بصل بودرة

- ملعقة صغيرة ملح

- ملعقة صغيرة بابريكا

- رشة فلفل أسود

- شطة حسب الرغبة

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- نكهات بالجبن

- عدد 3 حبات بطاطس كبيرة مسلوقة بقشرها ومهروسة ناعم

- ثلثين كوب دقيق

- خالي جلوتين

- ويمكن دقيق ذرة لقرمشة أكثر

طريقة تحضير بطاطس شيتوس

في البداية نضع جميع المكونات على البطاطس، ثم نقوم بهرسها وعجنها حتى تصبح طرية تمامًا.

ثانيًا نحضر مكبس بسكويت ويجرى دهنة بالزيت من الداخل ونضع به العجين ونختار الشكل المناسب كتركيب أصغر فتحة به، ثم نضع الزيت الغزير على النار وعندما يسخن نضع به أشكال العجين ثم نهدي النار حتى ينضج الشيتوس ويحمر لونها

الخطوة الثالثة كل ما عليكي فعله هو رفع البطاطس من الزيت ووضعها على ورق مطبخ ليمتص الزيوت ثم تقدم.