الأرز من الأطباق الرئيسية على المائدة، وهناك وصفات عديدة لعمل الأرز بطرق مختلف، ويقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل الأرز بالجزر اليمني، على طريقة الشيف الشربيني، في برنامجه على قناة "سي بي سي سفرة". مقادير الأرز بالجزر اليمني كوبان من الأرز البسمتي 4 أكواب من الماء بصلة صغيرة مقطعة ملعقتان كبيرتان من الفلفل الرومي مقطعة 3 فصوص ثوم مفروم 3 ملاعق كبيرة زيت رشة من الملح والفلفل حبهان Advertisements 2 قطعة قرنفل 2 عود قرفة ثمرة فلفل حار 3 ثمارات من الجزر المبشور طريقة تحضير الأرز بالجزر اليمني نبدأ بتشويح البصل والثوم والفلفل الرومي في الزيت حتى يذبلوا، ثم نضيف الملح والفلفل. ثم نضيف الجزر المبشور، ويقلب حتى يصفر لون الزيت ويذبل الجزر. نضيف باقي التوابل مع الفلفل الحار والأرز والماء، ويترك ليغلي. عند الغليان تخفض النار وتغطي الحلة، ويترك 10 دقائق حتى تمام النضج. ثم يقدم ساخنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الأرز بالجزر اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.