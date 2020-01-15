محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:
يلجا الكثير إلى تناول المشروبات الدافئة بكثرة في فصل الشتاء لمواجهة برودة الطقس، ومن أبرز تلك المشروبات السحلب والكاكاو، لكنهم يغفلوا ما تحتويه من سعرات حرارية والتي تؤدي إلى زيادة الوزن.
يستعرض الكونسلتو فير الصفحات التالية عدد السعرات الحرارية في مشروبات الشتاء، والطرق الصحية لتحضيرها، وفقًا للدكتورة أسماء يونس الساري، أستاذ مساعد الصحة العامة والتغذية العلاجية بكلية الطب جامعة الفيوم.
لقراءة المزيد: أبرزها السحلب.. إليك السعرات الحرارية في مشروبات الشتاء.. اضغط هنــــا
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها السحلب.. إليك السعرات الحرارية في مشروبات الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.