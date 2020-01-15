أبرزها السحلب.. إليك السعرات الحرارية في مشروبات الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

يلجا الكثير إلى تناول المشروبات الدافئة بكثرة في فصل الشتاء لمواجهة برودة الطقس، ومن أبرز تلك المشروبات السحلب والكاكاو، لكنهم يغفلوا ما تحتويه من سعرات حرارية والتي تؤدي إلى زيادة الوزن.

يستعرض الكونسلتو فير الصفحات التالية عدد السعرات الحرارية في مشروبات الشتاء، والطرق الصحية لتحضيرها، وفقًا للدكتورة أسماء يونس الساري، أستاذ مساعد الصحة العامة والتغذية العلاجية بكلية الطب جامعة الفيوم.

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