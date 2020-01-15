لماذا لم تحضر كيت ميدلتون وكاميلا قمة الأسرة الملكية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

وافقت الملكة إليزابيث الثانية في بيانها الصادر أمس، على استقلال هاري وميجان، بحياتهما الخاصة، وتنازلهما عن حياتهم الملكية، معلنة أنّهما سيقضيان بعض الوقت في كندا والمملكة المتحدة خلال "فترة انتقالية".

وجاء الاجتماع أمس بحضور العائلة المالكة، في منزلهما بساندرينجهام الإثنين، لمناقشة قرار الزوجين الأخير بالانفصال عن العائلة الملكية، وهو ما أثار ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية.

وأوضح موقع "people" أن كيت ميدلتون زوجة الأمير تشارلز حفيد الملكة، وكذلك الدوقة كاميلا، زوجة الأمير تشارلز، لم يحضرا الاجتماع لأنه شأنًا حصريًا للملك ووريثتها.

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وأعلن هاري وميجان الانفصال عن العائلة المالكة البريطانية، والتنازل عن مهامها الملكية، في 9 يناير الماضي، مؤكدين رغبتهم في الاستقلال المادي عن العائلة.

كان هذا الانفصال الثاني عن العائلة، وذلك عقب تخليهما عن مؤسسة رويال الخيرية التي كان يديرها هاري مع شقيقه وليام.

ولم يتضح حتى الآن كيف سيستقل الزوجان عن العائلة الملكية ماديًا خاصة وأنه هاري لا يملك وظيفة مستقلة، غير إن الأمير تشارلز والد هاري، أوضح أنه لن يكتب لابنه شيكًا، حيث يبدأ هو وزوجته في حياة جديدة بعد التخلي عن أدوارهم كأعضاء كبار في العائلة المالكة، بحسب ما نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية.