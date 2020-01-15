تصيبك في الشتاء..إليك نصائح هاني الناظر لتجنب عضة الصقيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

يعد تورم أصابع اليدين، من الأمور التي تقلق ربات البيوت في فصل الشتاء نظرًا لتعرضها الدائم للمياه الباردة عند غسل الأطباق وتحضير الطعام، وهي حالة مرضية أطلق عليها الأطباء اسم لسعة البرد أو عضة الصقيع، وكثيرًا ما تصيب السيدات في فصل الشتاء، نتيجة انخفاض حرارة الطقس.

أسباب عضة الصقيع

يستعرض الكونسلتو في السطور التالية وفقًا لموقع "Health line"، العديد من العوامل التي تؤدي إلى تجمد أنسجة الجلد، ومن ثم الإصابة بعضة الصقيع، وأبرزها:

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