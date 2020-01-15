لماذا يُفضل النجوم هذا المكان لقضاء شهر العسل.. إليك 5 أسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - يقضي المطرب محمود العسيلي، "شهر العسل"، مع زوجته أمنية عبدالمنعم، خبيرة التجميل، في جزر المالديف، إذ نشر مجموعة من الصور عبر "ستوري" بحسابه على "إنستجرام" أمس من جزر المالديف.

المالديف، أحب الأماكن الساحرة لدى عدد من النجوم لقضاء عطلة شهر العسل، فمن قبل "العسيلي"، كانت وجهة الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي وغيرها من النجوم، ولعل ذلك يعود لأسباب كثيرة تجعل منها مكانا مفضلًا لقضاء إجازة ممتعة ورائعة لا تنسى في شهر العسل.

- تشتهر المالديف بالألعاب المائية التي تتيح مشاهدة دراجات اللون الأزرق الشفاف للمياه، واكتشاف الحياة البحرية الغنية لجزر المالديف التي تعد الموقع الأمثل لهذه الرياضة المشوقة، إضافة إلى مغامرات الغوص العميق إلى الغطس السطحي الذي يوفر لكما خلال شهر العسل الاطلاع على معالم الأعماق وأسرار ما تحت البحار وحدائق الشعاب المرجانية، وأنواع المخلوقات البحرية بما في ذلك السلاحف، قرش الشعاب الرمادية وقرش شعاب اللسان الأبيض والأسماك ذات الأنواع المختلفة.

- إذا كنت العروس من هواة جمع أجمل قطع المجوهرات الاستثنائية، فإن جزر المالديف تعد المكان الأمثل بالنسبة لها، حيث تشتهر بمقتنياتها من المجوهرات والتي تضم تشكيلات كبيرة من اللؤلؤ والكثير من البوتيكات، وتشتهر متاجر المجوهرات في المالديف بأصنافها النفيسة.

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- ليس هناك مثيل للمالديف إذا كنا نتحدث عن تقديم المأكولات البحرية، كما أن سكان جزر المالديف حافظوا جيلاً بعد جيل على أسلوب المطبخ الأصيل المناسب للطبيعة القارية للبلاد.

- رحلة التجول في الجزر التي تعتبر أفضل الجزر على مستوى العالم لقضاء الأوقات المليئة بالترفيه، فمع ما يزيد عن 1190 جزيرة مرجانية في الأرخبيل، يمكن للعرسين استكشاف نواحي لا تنتهي الخيارات المتاحة بين أيدهم، فمعظم الجزر هادئة وغير مأهولة، لذا فإن التجوال في جزر المالديف يمنح معرفة معلومات مفصلة عن هذه الجزر التي يندر تواجد مثلها في العالم وتمضية أجمل ايام حياتكما معا.

- وفي رحلات الغروب سوف يكون الزوار على موعد مع مناظر غروب الشمس الفاتنة ونافورات المالديف، عندما تجمع بين منظر السماوات الأرجوانية الرائع ودرجات ألوان اللافندر وسلاسل السحاب الزرقاء عند اقتراب الشمس من المغيب.