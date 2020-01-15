للحصول على رشاقتها.. إليك النظام الغذائي لميجان ماركل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

لكي تحصلي على رشاقة الدوقة ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري والممثلة الأمريكية الشهيرة، يجب عليك ااتباع نظامها الغذائي الصحي الذي منحها قوامًا مثاليًا ترغب الكثير من الإناث في الوصول إليه.

يستعرض الكونسلتو في الصفحات التالية النظام الغذائي اليومي الذي تتبعه ميجان ماركل للاستمتاع بجسم ممشوق وصحي:

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