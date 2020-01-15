نهاية مأساوية لعلاقة محرّمة .. العشيقة تموت بين يدي عشيقها بعدما مارسا الرذيلة!

قتل شاب مصري سيدة ثلاثينية ربطته بها علاقة محرمة وكانت تتردد عليه في شقته وتمارس معه الرذيلة، في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.

وبحسب التحريات، فإن المجني عليها كانت تربطها علاقة بالشاب منذ قرابة 12 شهرًا، وأقام معها علاقة جنسية استمرت حتى يوم الجريمة.

ونجحت المباحث في القبض على العشيق بعد ساعات من كشف هوية صاحبة الجثة بعد العثور عليها ملقاة بالشارع بجوار القمامة.

وبسؤاله، حاول التنصل من الجريمة بعدما اعترف بعلاقته بها مدعيًا أنه لم يشاهدها منذ أسبوع وكان يحاول الإتصال بها لكنّ هاتفها مغلق.

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واثبت التحريات أن العشيق هو منفذ جريمة القتل، وبمواجهته وتضييق الخناق عليه انهار المتهم واعترف بتفاصيل جريمته.

وقال المتهم إنه في يوم الجريمة وبعد انتهاء العلاقة الجنسية قالت له المجنيّ عليه إنها ستعود لمنزلها لرؤية أطفالها وكي لا يشكّ زوجها بتحركاتها، لكنّه رفض وقالت إنها ستبقى اسبوعاً عنده في شقته.

وأضاف أنه بعد 3 أيام قالت له إنه في حال عدم تركها فإنها ستتصل بالنجدة فخنقتها بيدي وماتت، وليلاً تخلصت من الجثة برميها في الشارع .

وجدد قاضي المحكمة حبسه لمدة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

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