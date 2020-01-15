الامارات | «الأجنحة المتكسرة»... حب جبران التراجيدي في أوبرا دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأجنحة المتكسرة»... حب جبران التراجيدي في أوبرا دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من خلال الموسيقى المعاصرة تقدم مسرحية «الأجنحة المتكسرة» التي ستعرض على خشبة أوبرا دبي 17 الشهر الجاري، ثراء الأدب وجمال الفن في منطقة الشرق الأوسط في القرن الماضي. كتب المسرحية كل من دانا الفردان ونديم نعمان الذي يجسد دور جبران خليل جبران في العمل. وعُرضت المسرحية للمرة الأولى في مسارح «ويست إند» في لندن أغسطس 2018، لتحط رحالها بعد ذلك في لبنان، مسقط رأس المؤلف، وتحقق نجاحاً لافتاً خلال مهرجانات بيت الدين في يوليو من العام الماضي. وتقدم المسرحية ضمن ثلاثة عروض حياة جبران خليل جبران وقصة حبه التي انتهت بطريقة تراجيدية.

وتتقاطع تفاصيل حياة نديم نعمان مع تفاصيل حياة جبران خليل جبران في بعض النقاط، منها الغربة والحياة خارج لبنان، ما جعل المنتج يطلب منه أداء الشخصية إلى جانب المشاركة في كتابة النص المسرحي.

إلهام

وقال نعمان عن العمل لـ«الإمارات اليوم»: «لطالما أردت أن أكتب عن جبران، فهو صاحب اسم معروف جداً في الأدب والفن، ولم يضعه أحد على المسرح إلى الآن، كما أن كتاباته تمثل الكثير مما يتم الحديث عنه اليوم في الأدب من ناحية الموازنة بين الجنسين والحرية والتسامح، وكيف تكون حياة الناس الذين يتركون بيوتهم ويعيشون في الاغتراب، فكتاباته تناقش هذه القضايا، بينما كانت (الأجنحة المتكسرة) التوطئة الأفضل لهذه الكتابات، ولهذا اخترنا هذا العمل». ولفت الى أن هذه الرواية كانت المقدمة التي جعلته في مرحلة لاحقة يكتب «النبي» الذي حاز على الشعبية الأكثر، فكل ما عاشه من حزن وفرح كان الإلهام الأساسي لمتابعة ما يكتب.

وعن تغيير الرواية الى مسرحية لفت نعمان إلى أن الرواية مكتوبة ضمن أجزاء صغيرة، كما أنها رواية قصيرة، وهذا ما سهل تقسيم الأجزاء إلى مشاهد في المسرحية ووضع خطة للقصة المصورة، خصوصاً أن لغتها غنية جداً، مضيفاً أن العمل على مسرحية غنائية جعل التعاطي مع النص أسهل، بالإضافة الى وضع بعض الحوارات التي يمكن أن يندمج معها الناس، ولا يشعرون بأنهم يستمعون الى قصائد بل الشعر ينطلق مع الموسيقى.

إخلاص للكتاب

وشدد على أن العمل المسرحي أتى مخلصاً للكتاب، لأنه لم يتم تعريض الرواية للكثير من التغييرات، كما أنه تم وضع بعض المواقف من حياته الخاصة، وهذا ما جعله يبدو شخصية واقعية أكثر.

وحول النهاية التراجيدية في الرواية، أكد نعمان أنه سعى بجهد كبير لمحاولة ترك الحضور يستمتع من خلال المشاعر الإيجابية في المشهد الأول، منوهاً بأنهم أدركوا من خلال العمل أن سلمى من خلال معاناتها ومن خلال تخفيف الأنانية قد منحت جبران العالم، لأنها إن لم تتركه يرحل ربما لما كان كاتباً معروفاً، فقد كانت الإلهام الأساسي في حياته. ولفت إلى أنه سعى إلى ترك النصف الأول في العمل إيجابياً جداً، مع التركيز على موطن جبران والتواصل بينه وبين سلمى وكذلك علاقته بوالدها، الى أن تأتي اللحظة التي تتزوج فيها رجلاً آخر، ونجد صدمة جبران الذي يعيش في أميركا، ولم يكن سهلاً عليه أن يدرك لماذا تزوجت برجل آخر.

قواسم مشتركة

وعن دوره التمثيلي في العمل لفت نعمان الى أنه حين بدأ بالكتابة لم يكن يخطط للمشاركة في التمثيل، لكن المنتج أشار إليه بوجود الكثير من القواسم المشتركة في الحياة الواقعية، موضحاً أن هناك من تحديات كثيرة تكمن في تقديم شخصية معروفة لدى الناس، فهذا الأمر ليس سهلاً، خصوصاً أنه ليس هناك من شخصية تشبه جبران في الواقع. وأكد أن الحضور في لندن استمتع كثيراً بالقصة لأنهم تعلموا من جبران، كما أن بعضهم كان يبكي تأثراً، إذ يصعب عليهم تفهم عدم قدرة أي امرئ على الزواج بفتاة يحبها، فهذا يعد مستغرباً بالنسبة إليهم.

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صراعات المرأة

هانا قرشي، التي تلعب دور سلمى كرامي قالت لـ«الإمارات اليوم»: «تتمتع سلمى بكونها حبيبة جبران، ووالده صديق قديم لوالدها، وقد وقعا في الحب معاً، لكنها في الحقيقة شخصية تحمل أكثر من هذه الأبعاد، فهي تمثل صراعات المرأة في الشرق الأوسط في تلك الحقبة، وتعلم كيف كانت المرأة في المجتمع، فهي تعلمه الكثير حول المرأة». ولفتت الى أن النهاية كانت تراجيدية في منع الحب من أن ينتهي بالزواج، موضحة أنها تعمل على تقديم الدور بشكل مدعوم بالموسيقى والكلام، مع الاستعانة بمخيلتها على نحو واسع، خصوصاً انها مازالت متخرجة حديثاً من الجامعة.

روح الأم

ما يمنح العمل بعداً إنسانياً وحياتياً هو وجود روح الأم التي تساند ابنها، وتلعب الدور الممثلة صوفيا فورودي، التي قالت لـ«الإمارات اليوم»: «إن الطريقة التي كتبت بها الشخصية تمثل الأمومة، خصوصاً أننا سنرى جبران في خمس محطات في حياته، وبالتالي وجودها يصبح تجريدياً، فهي شخصية رمزية تعيش في ذاكرة جبران ولا نراها في أي مرحلة في حياته خلال العمل». ولفتت صوفيا الى أن شخصية الأم تبدو داعمة وملهمة لابنها، خصوصاً أنها تعبت لتربية أولادها بمفردها. وعن التحديات في الشخصية نوهت صوفيا بأنها شخصية صامتة، ولا نلاحظها إلا في الأغنيات، وكذلك في الذاكرة، فسوف يصدح صوتها كثيراً في بداية العمل. واعتبرت صوفيا أن العمل يحمل بعض الحزن لكن الناس تشعر بالتواصل معه، لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الذي تجعله مخاطباً للجمهور.

تقدم المسرحية ضمن ثلاثة عروض حياة جبران وقصة حبه.

عُرضت المسرحية للمرة الأولى بمسارح «ويست إند» في لندن 2018.

هانا قرشي:

سلمى شخصية تحمل الكثير من الأبعاد، فهي تمثل صراعات المرأة في الشرق الأوسط.

نديم نعمان:

تحديات كثيرة تكمن في تقديم شخصية معروفة، فليس هناك من يشبه جبران في الواقع.