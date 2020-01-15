الامارات | بينك تحتفل بمناسبة سعيدة بـ «نزهة» متواضعة

شكرا لقرائتكم خبر عن بينك تحتفل بمناسبة سعيدة بـ «نزهة» متواضعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت المغنية الأميركية، بينك، وزوجها كاري هارت، بمرور 14 عاماً على زواجهما، من خلال القيام بـ«نزهة بالدرّاجات النارية». وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، أمس، بأن الزوجين اللذين كانا يرغبان في احتفال متواضع بالمناسبة السعيدة، قاما برحلة على الطريق في مدينة أوجي بولاية كاليفورنيا، في وقت سابق من الشهر الجاري. وقالت المغنية: «قمنا برحلة بالدرّاجات النارية.. وكان الأمر ممتعاً حقاً». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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