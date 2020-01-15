الامارات | أفراح الكعبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الحفل الذي أقامه محمد خميس مطر الكعبي بمناسبة زفاف أنجاله خالد إلى كريمة محمد علي بن قوال النعيمي، وخميس إلى كريمة جابر سالم بن سحيم الكعبي، وسيف إلى كريمة حمد سلطان العباد الكعبي. كما حضر الحفل، الذي أقيم في ميدان الاحتفالات في منطقة هيلي بمدينة العين، عدد من الشيوخ والسفراء وأعيان القبائل، ولفيف من الأهل والأصدقاء والمهنئين. وتخللت الحفل عروض متنوعة من التراث الشعبي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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