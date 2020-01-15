الامارات | «وسط مدينة دبي».. عروض شوارع بمشاركة فنانين عالميين

شكرا لقرائتكم خبر عن «وسط مدينة دبي».. عروض شوارع بمشاركة فنانين عالميين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم فعاليات النسخة الـ25 من مهرجان دبي للتسوّق مجموعة استثنائية من عروض الشوارع، التي تقدّمها نخبة من ألمع الأسماء في العالم، بما في ذلك عدد من حاملي الأرقام القياسية في سجل «غينيس» للأرقام القياسية، فقط في وسط مدينة دبي.

وتقام هذه العروض اليومية على مدى 30 يوماً، وتتضمن التماثيل البشرية، وعروض الخفة، والعروض الفنية للتماثيل الحية، ما سيجعل من مهرجان وسط مدينة دبي لعروض الشوارع الخيار الأمثل لقضاء أوقات رائعة بصحبة العائلة والأصدقاء، والاستمتاع بتجارب غير مسبوقة، ومشاركة أجمل اللحظات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحتى 19 يناير الجاري، سيقدّم أكثر من 200 فنان من كل أنحاء العالم عروضاً تناسب جميع الزوار. ومن بين أبرز فعاليات «التماثيل الحية»، سيكون للزوار موعد مع عروض «ذا غولدن فيري» الشهيرة من الدنمارك، التي تقوم بنثر النور على وجوه الناس وتدخل البهجة إلى قلوبهم.

أما ستاتيكمان فيحمل خمسة أرقام قياسية عالمية، وهو من أشهر فناني التماثيل الحية الذي سيبهر الزوار بقدرته على البقاء ساكناً لفترات طويلة. وهنالك أيضاً عروض «ثنائي آتشيز» من إسبانيا، اللذين سيقومان بعرض غير تقليدي للتماثيل البشرية، في الوقت الذي يقدّم فيه «ثنائي مستر مافين آند تشيري» عرضاً طريفاً يتبادلان فيه الوجوه بطريقة مذهلة.

ومن العروض التي ستذهل الجمهور عرض «هي هو إذ ريد» لألعاب الخفة، التي تعتمد على كرة الكريستال، في حين تُخفي «ستيمبانك ليدي» الساعات في زيها الخاص وتستخدمها لسرقة الوقت. أما «ذا ويندي مان» فهو من الشخصيات الطريفة التي تقدّم عرضاً لشخص يبدو عالقاً في زمن لا يتحرك، في الوقت الذي يبدو فيه التمثال البشري علاء الدين معلقاً في الهواء.

ويتضمن المهرجان ظهوراً لشخصية تشارلي تشابلن المحببة لدى الجميع، إضافة إلى عرض تتناغم فيه فنون السيرك والمسرح والكوميديا والموسيقى في قلعة «ماورانغا» الإسبانية، وعرض «كريس كروس» الحافل بعروض الخفة والحيل المسلية وفنون الاختفاء المشوقة، و«ذا تشارمينغ جاي» لعروض الخفة الكلاسيكية على أنغام الجاز اللطيفة.

ويمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة التركيب الفني الرائع Light Art DXB، الذي يجمع بين عناصر الحركة والضوء في تناغم رائع، وسيبقى معروضاً في ساحة «برج بارك» لغاية 13 فبراير. ويتألف التركيب من منظار يعكس الألوان، ليجسد صور ستة تماثيل حيوية يتم إبراز ملامحها من خلال تدوير المرايا وتنسيقها بدقة مع الإضاءة.

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ويمكن الوصول إلى منطقة الفعاليات بسهولة فائقة مع أكثر من 2000 موقف للسيارات في «البوليفارد» بدءاً من «برج بلازا».

مواهب محلية

يمكن استكشاف مختلف العروض المميزة، التي تتضمنها فعالية «ماركت آوتسايد ذا بوكس»، بمشاركة نخبة من المواهب المحلية والإقليمية والعالمية الواعدة من الفرق الموسيقية ومصمّمي الأزياء وبائعي الأطعمة، وذلك حتى الأول من فبراير 2020. تعرفوا إلى منتجات وتشكيلات فريدة من نوعها من إعداد علامات تجارية محلية، ومفاهيم جديدة للأطعمة، وأحدث صيحات الموضة، علاوةً على العروض الموسيقية الحيّة للفرق وفناني الـ«دي جيه». وسيتم إعداد منطقة مخصّصة لألعاب الفيديو ومجهزة لاستقبال 24 لاعباً، إضافة إلى منطقة مخصّصة للأطفال تحفل بالفعاليات والأنشطة المسلية والمشوقة.

2000

موقف للسيارات في «البوليفارد».

200

فنان من كل أنحاء العالم.