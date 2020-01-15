الامارات | «كي بوب كريزي».. حفلات مجانية في القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «كي بوب كريزي».. حفلات مجانية في القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، عن استضافتها العرض الموسيقي المسرحي الأول في العالم، حول موسيقى البوب الكورية «كي بوب كريزي»، الذي يروي قصة مجموعة من الشباب الذين يسعون إلى الشهرة، لتكون القرية العالمية منصة الانطلاق الرسمية الأولى لهذا العرض، قبل أن يبدأ بجولة في جميع أنحاء العالم. يضم هذا العرض الموسيقي أحدث إصدارات أغاني «كيه بوب»، التي يقدّر سوقها بمليارات الدولارات! وسيستمتع عشاق موسيقى البوب الكورية بهذه التجربة الاستثنائية، من 14 يناير إلى الثالث من فبراير المقبل على المسرح الرئيس للقرية العالمية.

وستتألق القرية العالمية بالعروض الاستثنائية التي تقدمها الفرقة الكورية، والتي تسلط الضوء على ثقافة البوب الكورية، ليستمتع الضيوف بتجربة غنية بالألحان الموسيقية المميزة، ولوحات الاستعراض الرائعة بإنتاج ضخم لم تشهده المسارح سابقاً على مستوى العالم. وستتألق الفرقة المكونة من 14 فناناً من كوريا الجنوبية، التي تراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، على المسرح الرئيس للقرية العالمية، حيث تنقل ضيوفها في تجربة فريدة من نوعها إلى عالم ثقافة البوب الكورية، عبر رواية قصة مجموعة من الشباب الذين يسعون إلى الشهرة، ورحلتهم في تأسيس الفرقة الأكثر شهرة في العالم.

ويمكن لجميع ضيوف القرية العالمية الاستمتاع بحضور عرض «كيه بوب كريزي»، وجميع العروض الثقافية والترفيهية على المسرح الرئيس، بمجرد الدخول إلى القرية العالمية ومن دون تذاكر إضافية. وتتمتع الوجهة العائلية الأولى في المنطقة بمكانة عالمية مرموقة مكنتها من استضافة العديد من الفعاليات الترفيهية الأكثر شهرة في العالم، وتقديم العروض المميزة أمام الملايين من الضيوف كل عام. وتعتبر العروض العالمية التي تقدمها الوجهة، خلال موسمها 24 مثل «كيه بوب كريزي»، دليلاً مثالياً على التزامها بتوفير عالم من الذكريات التي لا تنسى لضيوفها من الإمارات وجميع أنحاء العالم. وقال مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية، شون كورنيل: «يسعدنا تقديم هذا العرض المذهل، في إطار مجموعة متنوعة من العروض والنشاطات الترفيهية لهذا الموسم. تعدّ موسيقى البوب الكورية، واحدة من أكثر الظواهر انتشاراً وتميزاً في عصرنا، وتأتي استضافة القرية العالمية لعرض (كيه بوب كريزي)، في إطار جهودنا الهادفة إلى تقديم أفضل العروض الترفيهية لضيوفنا. وتشهد موسيقى البوب الكورية الشهيرة إقبالاً جماهيرياً كبيراً لدى المجتمع الإماراتي، ما دفعنا لاستضافة هذه الفرقة، بحث نكون المنصة الأولى في العالم، التي تشهد هذه العروض الاستثنائية المستلهمة من ثقافة البوب الكورية، في مشهد يسلط الضوء على الريادة العالمية لوجهتنا في مجال الترفيه، وخلق تجارب تبقى في البال لجميع ضيوفنا من الإمارات والمنطقة والعالم».

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لمزيد من المعلومات الاطلاع على الجدول اليومي للعروض والفعاليات، من خلال www.globalvillage.com.

الفرقة مكونة من 14 فناناً من كوريا الجنوبية، تتألق في القرية العالمية.

يضم العرض أحدث إصدارات «كيه بوب»، التي يقدّر سوقها بمليارات الدولارات.