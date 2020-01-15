الامارات | نجوم ختام «دبي للتسوّق».. راشد الماجد والمهندس وليجند

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ختام «دبي للتسوّق».. راشد الماجد والمهندس وليجند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي حفلات موسيقية يحييها نجوم عدة في قاعة «كوكاكولا أرينا»، ضمن الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق في دورته الـ25.

وسيحيي النجمان راشد الماجد وماجد المهندس، حفلاً غنائياً في 30 الجاري، فيما يطل الفنان العالمي جون ليجند، على جمهوره في حفل غنائي في 31 الجاري.

واحتفالاً بالنجاح الذي حققته الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، يمكن للجماهير الحصول على تخفيض بـ25% على بطاقات الدرجات الفضية والذهبية والبلاتينية عند استخدام الرمز DSF25، ويتوافر هذا العرض 48 ساعة من طرح التذاكر، ابتداءً من أمس.

Advertisements

وأطرب راشد الماجد جماهيره، أخيراً، بأغنية «دبي كوكب آخر»، التي أطلقها خصيصاً للاحتفال بالدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، وستكون الجماهير على موعد مع هذه الأغنية، إضافة إلى أجمل الأعمال التي أداها الماجد، خلال مسيرته التي تتضمن 40 ألبوماً. وستشهد الأمسية ذاتها في 30 الجاري حفلاً للفنان ماجد المهندس، الذي سيقدّم باقة من أغنياته للجماهير في قاعة «كوكاكولا أرينا».

وسيكون حفل جون ليجند، خلال الاحتفالات الختامية للمهرجان، الثالث للفنان في دبي. ويعدّ ليجند واحداً من 15 فناناً فقط نجحوا في الفوز بجائزة «إيمي» و«غرامي» و«أوسكار» و«توني»، ويتميز بشخصيته وأغانيه التي أطربت عشّاق الموسيقى حول العالم.

وقدّم ليجند ستة ألبومات خلال مسيرته التي تمتد لأكثر من 10 سنوات، ولاقت العديد من أغانيه نجاحاً كبيراً، منها «أورديناري بيبول» و«يوزد تو لوڤ يو» و«أول أوف مي»، التي تربعت على قائمة «بيلبورد هوت 100».

وتعاون الفنان مع عدد من النجوم مثل «كانييه ويست» و«أليشيا كيز» و«جي-زي» و«لورين هيل». وفاز ليجند بجائزة الأوسكار في عام 2015 لأفضل أغنية أصلية، وجائزة «غولدن غلوب» للمشاركة في كتابة أغنية «غلوري» من فيلم «سيلما».