الامارات | «كان 2020» يختار سبايك لي رئيساً للجنة التحكيم

شكرا لقرائتكم خبر عن «كان 2020» يختار سبايك لي رئيساً للجنة التحكيم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال منظمون، أمس، إن «الاختيار وقع على المخرج الأميركي سبايك لي، لرئاسة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 2020».
وسيترأس لي (62 عاماً) اللجنة التي ستمنح جائزة السعفة الذهبية في الدورة رقم 73 للمهرجان، خلفاً للمخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إناريتو.
وقال لي في بيان: «يشرفني أن أكون أول شخص من الشتات الإفريقي (في الولايات المتحدة) يتم تعيينه رئيساً للجنة التحكيم في مهرجان كان».
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