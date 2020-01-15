الامارات | أفراح الرميثي والوحشي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد غمران سعيد الرميثي بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة سعيد حمد سعيد الوحشي. كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق فيرمونت في أبوظبي، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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