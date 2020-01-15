الامارات | رئيس الوزراء البريطاني: أرفع قبعتي للنباتيين

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطاني: أرفع قبعتي للنباتيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يود رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لو يفقد كيلوغرامات من وزنه هذا العام، لكنه لا يريد أن يكون نباتياً صرفاً، لأن هذا يحتاج إلى تركيز، ويعني الإقلاع عن تناول الأجبان. وفي مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) معه، قال جونسون: «فكرت في الأمر، لكن هذا يتطلب تركيزاً كبيراً.. أرفع قبعتي للنباتيين»، مضيفاً: «لا يمكنك تناول الجبن إن كنت نباتياً صرفاً.. هذه جريمة في حق عاشقي الأجبان». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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