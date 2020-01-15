الامارات | بعد غروب الشمس.. تجربة فريدة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غروب الشمس.. تجربة فريدة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعدّ حديقة «دبي جلو جاردن» من أبرز المعالم السياحية المميزة الفريدة في دبي. ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، على صفحته الرسمية على «تويتر»، نقلاً عن صحيفة «التلغراف» البريطانية: «بعد غروب الشمس.. تقدم دبي تجربة فريدة ومختلفة لزوّارها من خلال (#دبي جلو جاردن) المصنوعة بالكامل من المصابيح الكهربائية، وتحتوي أيضاً على متنزه جليدي مصغّر، توجد فيه معالم دبي المشهورة». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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