الامارات | أفراح الجعيدي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الجعيدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عوض عبدالله علي الجعيدي حفل عشاء في صالة اليحر للأفراح بمدينة العين، بمناسبة زفاف نجله سعيد الجعيدي الى كريمة مبارك علي بن شويب الجعيدي. شهد الحفل عبدالله صالح بن بدوه الدرمكي مدير مكتب المجلس الوطني للإعلام بالعين، وخلف القبيسي، والدكتور مطر محمد سيف النعيمي مدير عام بلدية العين، وجمعة الراشدي. كما شهده القنصل الهندي، وجمع من الأعيان ورجال القبائل والأهل والأصدقاء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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