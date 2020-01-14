المذيع اللبناني وسام البريدي يحتفي بقدوم مولودته الثانية "آيا صوفيا"

أعلن المذيع اللبناني وسام بريدي، عن استقباله مولودته الثانية، اليوم، من زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، والتي اختاروا لها اسم "آيا صوفيا".

ونشرت "السعيدي"، عبر حسابها على "انستجرام"، صورتين لها بصحبة طفلتها الجديدة، من داخل إحدى مستشفيات إيطاليا، تحدثت في الأولى عن معانتها خلال فترة الحمل، وأخرى وجهت من خلالها التحية لمن هنأها بقدوم مولودتها الجديدة.

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وعلى حسابه بموقع "انستجرام"، نشر "البريدي"، صورة لزوجته بالمستشفى، وهو يظهر معها من خلال الحديث بالفيديو لعدم التواجد معها في إيطاليا.

وقدّم وسام البريدي، البرنامج الشهير "رقص النجوم"، لأكثر من موسم، والتي شاركت فيه ريم السعيدي، وكان بمثابة انطلاق شرارة الحب بينهما، وتتويجه بالزواج في عام 2017، وأنجبا ابنتهما الأولى عام 2018 واختارا لها اسم "بيلا ماريا".