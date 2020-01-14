مستشفى بهية تنعى مايا مرسي في وفاة نجلها أمين تامر

نعت مستشفى بهية، لعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لوفاة نجلها، أمين تامر، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولي من صباح اليوم عن عمر 16 عامًا.

وتضمن بيان التعزية: "ببالغ الحزن والأسى، تتقدم مؤسسة بهية بتقديم خالص العزاء للدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في وفاة نجلها أمين تامر موسى، ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم ذويه بالصبر والسلوان".

وفاة نجل مايا مرسي

قال مصدر مقرب من مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن عزاء نجل مايا مرسي يقام غدا من مسجد المشير طنطاوي بشارع التسعين بالتجمع الخامس..

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ونشرت الصفحة الرسمية للقومي للمرأة، نبأ الوفاة صباح اليوم، وكتبت في التعليق على الصورة، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمه الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك مساء أمس".