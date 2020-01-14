بالصور.. زوجة محمود العسيلي تنشر صور جديدة من كواليس حفل زفافها

شاركت خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، صور جديدة من كواليس حفل زفافها على الفنان محمود العسيلي، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وتظهر "أمنية" خلال وضع المكياج لها، قبل حفل الزفاف، فضلا عن صور جديدة خلال الحفل نفسه، معلقة باللغة الإنجليزية، قائلة: "عندما يعطي الله المواهب.. يتحول العمل إلى عبقرية.. شكرًا يا خبيرة التجميل دينا راغب على فنك، شكرا يا نوران فرح على هذا الفستان الرائع".

وأطلت العروس بفستان أبيض قصير، مصنوع من خامة "جوبير"، الذي تميز بأنه منقوش، وبدون أكمام، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، فيما ارتدى "العسيلي" بدلة "سمارت كاجوال" تتكون من بلوفر قاتم اللون، وسترة وبنطلون غير ضيق.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 14 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "متألقة وجميلة للغاية"، و"اتمنى ليكي حياة سعيدة"، و"قمر 14 بجد يا أمينة".

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يذكر أن الفنان محمود العسيلي، احتفل بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، الجمعة الماضية، عقب مرور أيام على عقد قرانهما، والتي تعد الزيجة الثالثة له.