 أصيبت به ميرنا المهندس.. ما هي أعراض وأسباب مرض "دوسنتاريا"

رغم مرور 4 أعوام على رحيل الفنانة ميرنا المهندس نتيجة إصابتها بمرض نادر يدعى "دوسنتاريا"، إلا أنها عادت من جديد تتصدر "الترندات"، وذلك بعد دخول الفنانة ريم البارودي في موجه من البكاء، بعد حديثها عن علاقتها بالفنانة الراحلة خلال استضافتها أمس الإثنين مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامجه "واحد من الناس".

وتقدم "هُن" أبرز المعلومات عن مرض "دوسنتاريا"، الذي يعد بمثابة إسهال دموي، أي نوبة إسهال تحتوي فيها البراز المفكوك أو المائي على دم أحمر مرئي، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية.

أعراض الدوسنتاريا الخفيفة

تظهر هذه الأعراض عادة من يوم إلى ثلاثة أيام بعد الإصابة، ويسترد المريض عافيته خلال أسبوع، ويصاب بعض الأشخاص أيضًا بعدم تحمل اللاكتوز، والذي قد يستمر لفترة طويلة وأحيانًا سنوات، والأعراض هي:

عصارة طفيفة في المعدة

التشنج

إسهال

أعراض الدوسنتاريا العصوية

تميل الأعراض إلى الظهور خلال يوم إلى ثلاثة أيام من الإصابة، وعادة ما يكون هناك ألم خفيف وإسهال في المعدة، ولكن لا يوجد دم أو مخاط في البراز، قد يكون الإسهال متكررًا.

الأعراض الأقل شيوعًا

الدم أو المخاط في البراز

آلام شديدة في البطن

حمى

غثيان

قيء

أعراض الدوسنتاريا الأميبية

وجع بطن

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حمى وقشعريرة

استفراغ وغثيان

الإسهال المائي، والذي قد يحتوي على دم أو مخاط أو صديد

ألم من البراز

إعياء

الإمساك المتقطع

إذا نفذ الأميبا من خلال جدار الأمعاء، فإنها يمكن أن تنتشر في مجرى الدم وتصيب الأعضاء الأخرى.

قرحة يمكن أن تتطور، هذه قد تنزف، مما تسبب في الدم في البراز.

قد تستمر الأعراض لعدة أسابيع، وقد تستمر الأميبات في العيش داخل العائل البشري بعد ظهور الأعراض، ثم قد تتكرر الأعراض عندما يكون الجهاز المناعي للشخص أضعف.

أسباب الدوسنتاريا

حددت منظمة الصحة العالمية نوعين رئيسيين من الدوسنتاريا وهما الزحار العصوي أو داء الشيغيلات وتأتي من سوء النظافة، يمكن أن ينتشر مرض الشيغيلة أيضًا بسبب الطعام الملوث، وفي أوروبا الغربية والولايات المتحدة، يعد هذا النوع الأكثر شيوعًا من الزحار لدى الأشخاص الذين لم يزروا المناطق الاستوائية قبل فترة وجيزة من الإصابة.

أما النوع الثاني وهو الزحار الأميبي أو الأميبا ويتسبب هذا النوع عن طريق التحلل النسجي (E. histolytica)، الأميبا، فمجموعة الأميبا معًا تشكيل كيس، وهذه الخراجات تخرج من الجسم في براز بشرين وتظهر مناطق سوء الصرف الصحي، كما يمكن أن تتسبب الأميبا في تلوث الطعام والماء وإصابة البشر، حيث يمكنها البقاء لفترات طويلة خارج الجسم، ويمكنها أيضًا التعلق بأيدي الناس بعد استخدام الحمام، ولذلك فإن ممارسة النظافة الجيدة تقلل من خطر انتشار العدوى.

علاج الدوسنتاريا

سوف تكشف نتائج المختبر ما إذا كانت العدوى ناتجة عن عدوى Shigella أو Entamoeba histolyca، أي مريض مصاب بالإسهال أو القيء يجب أن يشرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف، وإذا لم يتمكن من الشرب، أو إذا كان الإسهال والقيء غزيرًا، فقد يكون من الضروري استبدال السوائل عن طريق الوريد.

أما علاج الزحار العصوي المعتدل، وهو النوع الشائع في البلدان المتقدمة التي تتمتع بالصرف الصحي الجيد، سوف يتحلل عادة دون علاج، ومع ذلك، يجب على المريض شرب الكثير من السوائل، وفي الحالات الأكثر شدة، تتوفر أدوية المضادات الحيوية.

وبالنسبة لعلاج الزحار الأميبي تستخدم أدوية مبيد الأميال لعلاج إنتامويبا هيستوليكا، سيضمن ذلك عدم بقاء الأميبا داخل الجسم بعد انتهاء الأعراض، وغالبا ما يستخدم فلاجيل، أو ميترونيدازول، لعلاج الزحار، ويعالج كل من البكتيريا والطفيليات، وإذا كانت نتائج المختبر غير واضحة، فقد يتم إعطاء المريض مجموعة من الأدوية المضادة للمضادات الحيوية والأميبيكية، وهذا يتوقف على مدى حدة الأعراض.