قبل أول ظهور إعلامي لها بدون حجاب.. 7 فنانات دعمن صابرين في قرارها

"انتظروني مع الرائعة إسعاد يونس في صاحبة السعادة".. بهذه الكلمات أعلنت الفنانة صابرين عن استضافتها مساء اليوم، في أول لقاء تلفزيوني لها بعد خلعها للحجاب، بعد جدل واسع تعرضت له بسبب قرارها بالظهور بشعرها مجددا بدون غطاء رأس.

وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة، إلا أنها لاقت مساندة من العديد من زميلاتها بالوسط الفني، موجهات لها عبارات دعم وتهنئة بتلك الخطوة، ورصد "هن" أبرزهن خلال الفقرات التالية:-

سهير منير

علقت الفنانة سهير رمزي، التي تخلت هي الأخرى عن الحجاب مؤخرًا، عقب الالتزام به لسنوات عديدة، قائلة: "ماشاء الله.. قمر حببتي"، بينما علقت رانيا يوسف: "قمر يا حبيبتي ماشاء الله"، وذلك في المنشور الذي أعلنت خلاله ظهورها بشعرها الأشقر دون حجاب.

منى زكي

واكتفت الفنانة منى زكي، بكتابة كلمة واحدة: "مبروك"، على المنشور ذاته.

راندا البحيري

وهنأتها الفنانة الشابة راندا البحيري، معلقة: "أنت في كل حالاتك قمر ربنا يسعدك يارب".

نشوى مصطفى

أعربت نشوى مصطفى، عن سعادتها بتلك الخطوة، مساندة صابرين بتعليقها: "قمر يا صابرين شبه البنوتة اللي في أبو العلا البشري".

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أصالة نصري

دافعت الفنانة أصالة نصري، عن صابرين بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب خلع الحجاب، قائلة، عبر إنستجرام: "غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر! أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبة وشالت حجابها، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان، شو دخلكم فيها ؟!".

وتابعت: "ليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا، صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبه أوّ لأ، ولا أعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر التزام منها، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب، يعلم أنّ الله فقط يعلم ما في الصّدور، وما بيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقه الطيّبه الموهوبة الحُرّة".

ريهام سعيد

علقت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، على قرار الفنانة: "صابرين ما غلطتش، كل واحد حر بحياته، محدش هيتحاسب مكان حد".

هند صبري

وقالت هند صبري، برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي: "صابرين من أجمد الممثلات اللي أنا أعرفها، ومن أطيب القلوب اللي أعرفها، غير كده هي حرة".

وأضافت، "أنا عمري ما اتكلمت في الحريات الشخصية، ولا يقل احترامي ولا يزيد بالشكل خالص، اللي ليا إني بحترمها كممثلة وكبني آدمة".

ووجهت "صبري" لها رسالة، حيث قالت، "جميلة دائما، جميلة كنت وجميلة لا تزالي، أنا أكره الحكم على الآخرين، الحكم سهل أوي ورا كمبيوتر، وإنتي مستخبي ورا شاشة"، وذلك بعدما بكت صابرين على الهواء، خلال حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، بسبب الضغط النفسي الذي تعرضت له.