ما حكم الدين في تجسس الزوج على زوجته؟.. "الإفتاء" تجيب

تناولت دار الإفتاء المصرية حكم الدين في تجسس الزوج على زوجته أو العكس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك".
وقالت الإفتاء إن تجسسَ أحد الزوجين على الآخر أو تتبعَ عوراته حرامٌ شرعًا، والواجب على كلٍّ منهما رعايةُ حق الآخر وإحسانُ الظن به والتعاونُ على البر والتقوى.
وأضافت: "مَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر فعليه مصارحتُهُ بقصد الإصلاح والنصح والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف التي أمر اللهُ تعالى بها".
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