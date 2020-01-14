عقب إعلان طلاقها.. أصالة: "حين يصل الألم صميم الرّوح ويعبث بها"

عبارات غامضة، تحمل الكثير من المعاني، شاركتها الفنانة السورية أصالة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، عقب مرور أسابيع على إعلانها انفصالها عن المخرج طارق العريان.

وكتبت أصالة: "حين يصل الألم صميم الرّوح ويعبث بها، والذّهول يغلّف القلّب بورق رقيق من حديد لمّ تُصقل أطرافه، وحين يغسلنا الدّمع تارة وتارة أخرى كالزّجاج يسكن العين ولاينكسر، حين لا يصبح للعتاب معنى، وحين ندخل النّفق الّذي لا نرى نهاية له، هنا ورغم الألم غصباً عنّا نختار، فإنّ تمسّكت الرّوح بالألمّ وصمّمت ، القلب المُحبّ لاينبض ولايبقى إنّ لمّ يكنّ شامخ".

ودعت الفنانة السورية متابعيها باستماع لأغنيتها الجديدة "شامخ"، الذي أطلقها في مطلع يناير الجاري، وتجاوزت المليوني مشاهدة حتى الآن.

تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 86 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "وجعتلي قلبي يا شيخة"، و"أنتي بتتكلمي على الأغنية ولا عن طارق العريان"، و"كلنا معاكي وجنبك يا صولا".

انفصال أصالة وطارق العريان

وكانت أصالة كتبت معلنة انفصالها، "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على اتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

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واستكملت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".

من جانبه نشر طارق العريان، صورة تجمعه بطليقته أصالة، عقب إعلانها الانفصال عبر "إنستجرام"، وكتب عليها "للأسف وصلنا إلى نهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".

يذكر أن أصالة وطارق العريان، تزوجا في عام 2006، وكان تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج "طلاق أصالة" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصال المطربة السورية أصالة نصري، عن زوجها المخرج طارق العريان.