مقدرش أكره أحمد سعد.. أبرز تصريحات ريم البارودي في حوارها الأخير

عادت الفنانة ريم البارودي لفتح صندوق الذكريات، والحديث عن علاقتها السابقة بالفنان أحمد سعد، تسليط الضوء على الخيانة، والحديث عن زيجته بالفنانة سمية الخشاب، وعن علاقتهما عقب الطلاق، أمور لم تغفلها "البارودي" خلال حوارها أمس، مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامجه "واحد من الناس".

مش ناسية الخيانة

قالت الفنانة ريم البارودي، إنها لم تتذكر أحداث خيانتها، لكنها لم تنسى الفعل نفسه، مؤكدة: "مش فاكرة الأحداث اللي حصلت، بس مش ناسية الخيانة، ولو رجت سنتين لورا مش هزعل كدة، وزعلت إني حبيت ومتحبتش".

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مقدرش أكره أحمد لكن مش هنرجع صحاب

وعن حديثها عن أحمد سعد، وطبيعة علاقتهما الحالية، قالت: "مقدرش أكره أحمد لكن مش هنرجع صحاب، ولو هو قال كدة، فخانه التعبير أو متعشم، ومش بحبه دلوقتي لأني مينفعش أحبه أكتر من نفسي"، مؤكدة أنها التقطت به بصحبة عائلتها في إحدى الأعياد، وتبادلا السلام.

ونفت ريم البارودي ما تردد عن محاولتها الانتحار عقب انفصالها عن أحمد سعد، قائلة: "إشاعة وحصلي هبوط كالعادة في الشغل".

مفرحتش لما طلق سمية

وعن طلاق سعد، وسمية الخشاب، أكدت "البارودي": "مفرحتش لأني كنت عارفة أنهم هيتطلقوا، وأن الجوازة مش هتكمل"، مشيرة أن علاقتها بأحمد سعد تختلف عن علاقته بسمية الخشاب، وأنها لا تجمعتهما محاكم أو قضايا.