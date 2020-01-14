منها تناول الرنجة.. 4 أخطاء ترتكبها السيدات تسبب تشوهات الأجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

تؤدي الأخطاء التي ترتكبها بعض السيدات أثناء فترو الحمل إلى تشوهات لأعضاء الجنين، مثل حدوث مشكلات بالقلب أو الجهاز العصبي، لذلك يجب عليك الحرص الدائم على مراجعة الطبيب لوقاية الجنين من المشكلات التي يمكن أن تحدث له.

يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية أبرز الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها الأمهات أثناء فترة الحمل وتؤثر على الجنين، وفقًا للدكتور محمد علي، مدرس أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني.

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