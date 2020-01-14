أسوأ صفة يفعلها مواليد الأبراج يوميا.. "الجدي" يندم و"الدلو" يتردد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

كل إنسان له طبيعته وشخصيته التي تميزه عن غيره، إلا أن هناك العديد من الصفات المشتركة بين مواليد كل برج من الأبراج الفلكية، ومن بينها التصرفات المضرة.

وإذا كنت ممن يهتمون بعلم الأبراج والفلك، يقدم لكم "الخليج 365"، تصرفات يقوم بها مواليد كل برج، وتضر بحياته وعلاقته بالآخرين، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والأرقام، الدكتورة رانيا شارود في تصريحها لـ"الخليج 365"، وذلك من خلال السطور التالية:

- برج الجدي (22 ديسمبر-19 يناير):

عقلانيون جدا، تشغلهم تفاصيل الأمور المادية والتعاملات كثيرا في يومهم، وبالرغم من ذلك، تعاملاته تكون خطأ، ما يؤدي إلى فقده لأشياء كثيرة في حياته، وينتابه الشعور بالندم دائما في يومه، ولا يستطيع الوقوف عن التفكير في هذه الأمور.

-برج الدلو (20 يناير- 18 فبراير):

من التصرفات التي يقوم بها، مواليد هذا البرج التردد في القرارات الخاصة بيومهم سواء في العمل، أو الحياة العاطفية، دائما يحتاج إلى التشجيع من الأخرين ويترك قرارته لهم.

- برج الحوت (19 فبراير- 20 مارس):

من الصفات التي تضره في حياته، طيبته الزائدة وساذجته مع الآخرين، فتصرفاته في يومه معتمدة على الآخرين، وقد يضروه كثيرا ويؤثرون على حياته بالسلب.

- برج الحمل (21 مارس- 19 أبريل):

العصبية الزائدة دون أي أسباب، فيومه في عمله يسير بتوتر وعصبية، ما يعرضه إلى الإصابة بالأمراض مثل: ارتفاع ضغط الدم، والصداع الشديد.

- برج الثور (20 أبريل- 20 مايو):

يتسم مواليده بالطموح الشديد والعند، فيتعامل مع المقربين إليه وفي حياته العاطفية بصفة العناد، ما يجعله يخسر الكثير من الأشخاص وشريك حياته.

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- برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو):

مواليد هذا البرج يميلوا إلى الانغلاق على أنفسهم، يحب أسرته كثيرا، لذلك يميل إلى الاكتفاء بهم فقط.

- برج الأسد (23 يوليو - 22 أغسطس):

يتسم مواليد الأسد بالكبرياء الشديد، والعصبية التي تزول سريعًا، وأغرب تصرفاته بأنه يتعامل في يومه مع الأشخاص في العمل أو الحياة الاجتماعية بالكبرياء، ما يسبب ضررا له، ويفقد أمورا وأشخاص تكون في صالحه.

- برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر):

يتسم مواليده يكونهم طيبين، يميلون إلى السكوت، ومنظمين ومرتبين، ينساقون إلى أفكارهم فقط، ولا يعترفون بأفكار الآخرين، ولا يستمع إلى حديثهم ونصائحهم.

- برج الميزان (23 سبتمبر - 23 أكتوبر):

مواليده متقلبون الشخصية، هوائيون، وأغرب التصرفات التي يقومون بها فعل الأشياء وعكسها في نفس ذات الوقت.

- برج العقرب (24 أكتوبر - 21 نوفمبر):

يتعامل مواليد هذا البرج بأسلوب الحذر الشديد، وأغرب تصرفاتهم في يومهم، هو أذى الآخرون خلال يومهم لأكثر من مرة عند خيانة بعض الأشخاص لهم.

- برج القوس (22 نوفمبر- 21 ديسمبر):

صريح جدا في حديثه وتعامله في حياته الشخصية، فيتحدث بصراحة شديدة قد تحرج الذي أمامه، ما يعرضه إلى خسارة بعض الأشخاص.

- برج الجوزاء (21 مايو- 20 يونيو):

يمارس النقد التام لكل للأشخاص في حياته الاجتماعية، أو في العمل ونقده للأشياء التي يراها.