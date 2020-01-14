قضية هزت مصر.. قتل أمه بسبب عبارة “اللي عنده معزة يربطها” والتحقيق كشف قصة العلاقات الجنسية مع شباب المنطقة

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل حادث مروع أثار ضجة كبيرة في مصر، بعد أن أقدم شاب على قتل والدته متهما إياها بإقامة علاقات جنسية محرمة مع شباب المنطقة.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام مصرية قال الشاب المتهم بقتل والدته ويدعى “محمود” في أقواله أمام النيابة أن والدته كانت تقيم علاقات جنسية مع كل شباب المنطقة، وأنهم عايروه بذلك قائلين له: “اللى عنده معزة يربطها”.

وأضاف المتهم:”دي كانت عايزة تتجوز واحد أصغر منها بـ20 سنة، قتلته وارتحت”.

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وتابع أنه يقيم مع والدته منذ انفصالها عنه، منذ 3 سنوات، وفي الفترة الأخيرة كان يسمع أمه تتحدث مكالمات جنسية مع الشباب، وأنه كان دائم التشاجر معها، معلقا : “كسرت ليها 3 تليفونات علشان تبطل كلام مع الشباب”.

وتابع: “لما زهقت منها مسكت الشومة وفضلت أضرب فيها لحد ما كسرت دماغها وماتت”.

هذا وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت تحريات المباحث تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد.