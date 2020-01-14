بسمة وهبة تنعي مايا مرسي في وفاة نجلها.. "ربنا يصبرك على الابتلاء الكبير"

نعت الإعلامية بسمة وهبة، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لوفاة نجلها، أمين تامر، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر 16 عامًا، من خلال نشر صورة له عبر حسابها.

وأرفقت تعليقًا على الصورة قائلةً:"إنا لله وإنا إليه راجعون، قلبي مع الصديقة العزيزة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لوفاة نجلها حبيبها روحها، ربنا يصبرك و يعينك على الابتلاء الكبير ده، مفيش كلمات ممكن تعبر عن حزني ولا ممكن تخفف عنك .. المصاب أليم ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان".

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وفاة نجل مايا مرسي

وقال مصدر مقرب من مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن عزاء نجل مايا مرسي يقام غدا من مسجد المشير طنطاوي بشارع التسعين بالتجمع الخامس.

ونشرت الصفحة الرسمية للقومي للمرأة، نبأ الوفاة صباح اليوم، وكتبت في التعليق على الصورة، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمه الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك مساء أمس".